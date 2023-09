Tchad : La révision du fichier électoral lancée dans la partie septentrionale

L'événement marquant a eu lieu le lundi 28 août 2023, à la Place de l'Indépendance d'Abéché. Cette cérémonie a été présidée par le Ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, Limane Mahamat, également président de la Commission Nationale Chargée de l'Organisation du Référendum Constitutionnel (CONOREC).



Sous les auspices du Gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Souleymane, et en présence d'un auditoire composé d'autorités civiles, militaires, administratives, de leaders traditionnels et d'un nombre important d'invités, cette cérémonie a symbolisé le démarrage officiel de la révision du fichier électoral pour la partie septentrionale du pays.



Le Ministre Limane Mahamat a souligné l'importance cruciale du fichier électoral pour le processus démocratique et a appelé les autorités locales et les organisations de la société civile à jouer un rôle actif dans la sensibilisation des citoyens sur l'inscription biométrique. Il a particulièrement encouragé les jeunes âgés de dix-huit ans (18 ans) et n'ayant pas participé à la phase 1 de l'enregistrement à se faire inscrire en masse.



Après avoir lancé un appel vibrant à la mobilisation, le Ministre Mahamat a exprimé sa gratitude envers la population d'Abéché pour son accueil chaleureux. Il a par ailleurs souligné l'importance de la ville d'Abéché en tant que point de départ de la révision du fichier électoral pour la zone septentrionale. Cette ville, qui accueille une mosaïque de citoyens tchadiens, est un reflet vivant de l'unité nationale.



Suite à la cérémonie de lancement, le Ministre Limane Mahamat a visité les centres d'enregistrement du 2ème et 6ème arrondissement d'Abéché. Il a également tenu une conférence de presse au Gouvernorat du Ouaddaï, où il a répondu aux questions des journalistes et des médias. Le Ministre a exprimé sa reconnaissance envers les médias et a exhorté les radios locales à intensifier leurs efforts de sensibilisation.



Parallèlement à ces activités, une somme de 198 385 000 FCFA a été allouée au Gouverneur pour couvrir les dépenses liées à cette opération. Ces fonds ont été répartis entre les dépenses locales et celles de l'équipe de la mission. Le Gouverneur a ordonné la répartition des fonds en présence de ses administrés, conformément aux directives de la CONOREC nationale.



Ce lancement officiel de la révision du fichier électoral dans la partie septentrionale représente un pas important vers la garantie d'élections démocratiques transparentes et inclusives, tout en renforçant l'engagement des citoyens dans le processus électoral. Au Ouaddaï, la mission est dirigée par Ngartoydoum Blaise.