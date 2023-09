Tchad : La secrétaire d’État à la Jeunesse en mission de sensibilisation pour le fichier électoral au Kanem

La Secrétaire d'État à la Jeunesse et des Sports, Fatime Boukar Kossei, mène actuellement une mission de sensibilisation dans la province du Kanem pour mettre en avant l'importance du fichier électoral.



Accompagnée par les autorités départementales, Madame Fatime Boukar Kossei a visité les départements du Nord-Kanem et du Kanem-Ouest au cours de sa mission. Elle a personnellement échangé avec la population, en particulier avec les femmes, les hommes et les jeunes, pour les encourager à s'inscrire massivement sur la liste électorale.



Il est à noter que ses efforts ont permis de convaincre une grande partie de la population de s'inscrire, ce qui a entraîné une augmentation du taux de participation. En plus de la sensibilisation électorale, Fatimé Boukar Kossei a profité de l'occasion pour encourager les communautés à soutenir la scolarisation des filles et des jeunes, ainsi qu'à promouvoir les valeurs du vivre ensemble et de la paix sociale.