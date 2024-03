Tchad: La semaine nationale de la femme tchadienne lancée à Moundou

Cette 37eme édition, faut-il le rappeler, est placée sous le thème « participation de la femme tchadienne aux processus électoraux post-transition ».



Pour la secrétaire générale provinciale Fatimé Djibrine, « l'objectif de la SENAFET est d'accord suffisamment du temps à la femme tchadienne pour s'exprimer afin de faire d'elle un levier au développement ». Elle ajoute que « les différents sous-thèmes qui seront débattus dans les différents sites permettront de palper du doigt les maux qui gangrènent la femme tchadienne en général et logonaise en particulier ».



Plusieurs sous-thèmes notamment « enjeux de la paix, de la sécurité et de l’autonomisation des femmes au Tchad, leadership féminin : enjeux et perspectives de l'implication des femmes dans les instances de prises de décisions et de résolutions de conflits, violences contre les femmes : facteurs de déstabilisation des familles, instruments juridiques de lutte contre les VBG, rôle et place de la femme dans la phase 2 de la transition et défis de la participation des femmes aux échanges électorales, sont retenus pour cette édition ».



Des danses traditionnelles, des sketches, des concours de cuisine et des déclamation des poèmes sont également prévus pour cette semaine.