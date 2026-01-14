Tchad : "La situation est désormais sous contrôle" à Korbol, assure le CEMGA

Selon le communiqué transmis à Alwihda Info, des groupes de bandits armés sévissent depuis un certain temps dans cette zone, où ils se livrent à des actes de trouble à l’ordre public et infligent des pratiques humiliantes et dégradantes aux populations civiles. Face à ces agissements jugés inacceptables, les autorités militaires ont décidé de déployer les Forces de Défense et de Sécurité afin de rétablir l’ordre et de protéger les citoyens.



C’est dans le cadre de ce déploiement qu’un accrochage est survenu le 13 janvier 2026, dans la zone du village de Kono, entre les forces régulières et ces groupes armés. Au cours des opérations, les Forces de Défense et de Sécurité ont mis en déroute les bandits, leur infligeant plusieurs pertes en morts et en blessés.



Toutefois, l’accrochage a également coûté la vie à trois éléments des Forces de Défense et de Sécurité, tandis que dix autres ont été blessés.



Le Chef d’État-Major Général des Armées a tenu à rassurer la population que la situation est désormais sous contrôle. Il a précisé que les opérations de ratissage se poursuivent afin de neutraliser définitivement ces groupes et de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens dans la région.



Le communiqué est signé par le Directeur de la Communication de l’Armée, le Général de Brigade Chanane Issakha Acheikh.