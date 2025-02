Tchad : La société civile du Ouaddaï s’inquiète de la pénurie d’essence et de gaz à Abéché

Appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes et efficaces pour garantir un approvisionnement stable de ces produits essentiels.

Met en garde contre les pratiques spéculatives et exhorte les commerçants à éviter toute surenchère qui aggraverait les souffrances des citoyens.

Dans un communiqué de presse N°001/2025 du 1er février 2025, la Plate-forme des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï (POSOC) exprime sa profonde préoccupation face à la pénurie persistante de carburant et de gaz à Abéché. Cette situation entraîne une flambée des prix, aggravant les difficultés quotidiennes des habitants.Face à cette crise, la Plate-forme :La POSOC réaffirme sa mobilisation et sa vigilance pour défendre les intérêts de la population et exige une action rapide afin de mettre fin à cette crise.