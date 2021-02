Tchad : La station provinciale ONAMA de Mongo en arrêt depuis plus d'une semaine

L’Office Nationale des Médias audiovisuels (ONAMA) Mongo rencontre des difficultés liées au manque de carburant depuis plus d'une semaine. Les auditeurs et auditrices de l'ONAMA s'interrogent sur l'arrêt brusque de cette station provinciale qui émettait jusque-là de 12h jusqu'à 15h et qui se retrouve aujourd’hui hermétiquement fermée. Faute de carburant pouvant alimenter le générateur.



Face à cette situation, l’opinion se pose plusieurs questions : Qu'est-ce qui se passe au sein de l'ONAMA/Mongo ? Le budget alloué à cette station est-il opérationnel ? Ou bien le directeur provincial de la station ne peut assurer réellement ses fonctions ? Ces interrogations ne pouvaient pas passer inaperçues dans une grande institution étatique. Interrogé à cet effet, un auditeur livre son impression : « Auparavant, l'ONAMA/Mongo émettait, même si ces horaires sont limités, nous avons accès à l'information de 14h et de 20h. Une surprise a été enregistrée ces derniers temps : on assiste à une absence de la synchronisation de la part de la RNT depuis plus d'une semaine ».



Cela étant, auparavant la station provinciale émettait avec au minimum 5 heures du temps dans la journée, allant de 12h à 15h et de 19h 15 jusqu'à la fin du grand journal en français du soir, y inclus, l'animation locale en français et en arabe, les émissions interactives, ainsi que le journal local. En effet, même si les heures d'émissions de cette station provinciale sont réduites pour manque de carburant, les auditeurs souhaitent le rétablissement de l'ancien système d'émission.