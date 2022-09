Tchad : "La voix de la femme" lance une campagne contre les violences basées sur le genre à Kelo

Plusieurs jeunes, filles et femmes en âge de procréer se sont mobilisés pour faire des parades motorisées dans la ville de Kelo, accompagnés d'artistes comédiens.



L'objectif de cette caravane est de sensibiliser les communautés sur les différentes formes des VBG (mutilations génitales, violences conjugales, viols et harcèlements sexuels sur les jeunes filles en milieu scolaire, l'exode rural des filles mineurs et leur exploitation dans les centres urbains, l'impact négatif de la migration masculine sur les femmes et les familles vivant dans les milieux ruraux) en vue d'améliorer l'autonomisation sociale des femmes par un meilleur accès au service de santé maternelle et reproductive.



La stratégie adoptée par cette caravane est de sillonner de carrefour en carrefour les lieux publics, s'arrêter et transmettre des messages à la population.