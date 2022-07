Tchad : "La voix de la femme" salue la reprise des pourparlers de Doha

Amina Tidjani Yaya invite tous les acteurs politiques et les forces vives de la nation à "saisir cette ultime chance que l’histoire nous offre pour se réunir tous ensemble sous le grand arbre de la paix, dans un esprit de communion fraternelle, afin de jeter les bases d’un nouveau Tchad uni".



L’ONG exhorte les autorités de transition de prendre toutes les dispositions pour que le dialogue soit organisé le 20 août prochain comme convenu. Elle appelle à l’apaisement et à la participation de tous les acteurs à ce grand rendez-vous du dialogue afin d’exorciser définitivement le mal tchadien au profit de l’intérêt supérieur du Tchad.



Selon l’ONG, il est temps que les tchadien tirent les leçons des divisions et des incompréhensions du passé qui ont considérablement retardés le pays.