Tchad : Ladibé Gakdand Michael dédicace son livre sur la vie associative et la jeunesse

Né le 6 décembre 1990 à Koumra (Tchad), Ladibé Gakanga Michael est médecin de formation, enseignant dans les écoles de santé à Kindia (Guinée Conakry), secrétaire général adjoint de l'ONG « Elite d'Avenir » et membre fondateur de l'organisation pour la protection de l'environnement guinéen ».



Le livre un recueil de 141 pages paru aux éditions Toumaï. L'auteur consacre cinq grandes parties de son livre pour décrypter et proposer des astuces qui puissent permettre à la jeunesse tchadienne de mener à bien son engagement citoyen.



« N'a-t-on pas coutume de dire que la vie associative est une autre école de la vie ? », s'interroge l'auteur. C'est à travers cette question que le médecin-écrivain aborde les différents sujets, notamment comment formuler un projet associatif et assurer efficacement son fonctionnement, le bénévolat et le volontariat associatif, les domaines d'intervention en lien avec les enjeux de développement et les dysfonctionnements au sein des associations. Il finit par donner une lecture de sa vie associative et son rêve à l'endroit de la jeunesse africaine.



Selon l'auteur du recueil, Ladibé Gakanga Michael, cet ouvrage intitulé « La vie associative et la jeunesse » est un outil d'interpellation non seulement des jeunes à s'engager pour le bien-être des communautés mais aussi des décideurs à miser sur le capital humain des jeunes pour un développement durable du continent africain.



La vie associative, au-delà d'une machine de transformation humaine, est une aubaine pour la participation des jeunes à la gouvernance d'une nation. Aucune couche sociale ne doit être laissée pour compte dans le processus de développement, aucun développement ne doit être promu sans la participation effective de la base.