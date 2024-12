Tchad : Lancement Officiel des Élections Couplées au Sila

Cérémonie d'Ouverture

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de plusieurs personnalités de marque, notamment :



Haoua Abdelkerim Ahmadaye, cheffe de mission provinciale du MPS et Ministre secrétaire d'État chargée aux infrastructures et à l'Entretien Routier

Général de Brigade Egree Angré, Commandant de la zone de défense et de sécurité N° 11

Le Président de l'ANGE, en mission dans la région du Sila

Cette cérémonie souligne l'importance de ces élections pour la province et la volonté des autorités de garantir un processus électoral transparent et inclusif.