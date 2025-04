Tchad : Lancement à Mao de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite et de la semaine africaine de la vaccination

Le Délégué de la santé publique du Kanem, Dr Hamid Borgou Haggar, a exprimé sa gratitude envers les autorités provinciales et les organisations de la société civile pour leur rôle essentiel dans la préparation de cette campagne.



Il a ensuite précisé que la campagne se déroulera du 25 au 28 avril 2025 sur l’ensemble du territoire de la province du Kanem et ciblera les enfants âgés de 0 à 5 ans. Il a souligné que cette initiative constitue une réponse appropriée et nécessaire dans la lutte contre la poliomyélite.





Un moment poignant de la cérémonie a été la présentation aux autorités d'une fillette de 7 ans nommée Mariam Abakar, atteinte de poliomyélite. Les responsables sanitaires ont indiqué qu'un prélèvement effectué sur la fillette le 29 juin 2024 avait été confirmé positif le 4 avril 2025.





Dans son allocution, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, a remercié tous ceux qui ont contribué au lancement et au succès futur de cette campagne.



Il a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement tchadien dans la lutte contre la poliomyélite et a souligné l'importance cruciale de la vaccination, en mettant en avant l'efficacité du vaccin oral contre la polio et du vaccin antipoliomyélitique inactivé. Il a lancé un appel à une mobilisation générale de la population afin d’atteindre un taux de couverture vaccinale élevé lors de cette campagne de vaccination de masse. De plus, il a insisté sur la signification de cette campagne nationale, qui se déroule en parallèle de la Semaine africaine de la vaccination, renforçant ainsi son impact et sa portée.