Tchad : Lancement de l'atelier de budgétisation annuelle du plan de développement provincial à Mao

L'atelier se déroule du 17 au 19 octobre 2024 au CLAC et a pour objectifs principaux de renforcer les capacités des membres du Comité Provincial d’Action (CPA) et des Comités Départementaux d’Actions (CDA), planifier annuellement les activités du Plan de Développement, en mettant l'accent sur la mobilisation des ressources et la coordination des actions.



Le Gouverneur Issaka Hassan Jogoï a exprimé sa gratitude envers le Ministère des Finances, de l'Économie et l'UNICEF pour leur soutien. Il a encouragé les participants à : « Donner le meilleur d'eux-mêmes pour contribuer à la réussite du Plan de Développement Provincial, en vue de l'élaboration du plan de travail annuel 2024, tout en tenant compte des réalisations du premier semestre. »



Cet atelier représente une étape importante dans le processus de planification et de mise en œuvre du Plan de Développement Provincial au Kanem, visant à améliorer la qualité de vie des populations locales, en particulier des enfants.