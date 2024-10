Tchad : Lancement de la 8ème Édition du Mois du Livre et de la Lecture

Lors de son point de presse à la bibliothèque nationale, le ministre a souligné l'importance du thème choisi, qui met en lumière la puissance transformative de la lecture. Il a déclaré : « La lecture n’est pas seulement un vecteur du savoir, elle est un outil fondamental pour le développement individuel et collectif. »



Le ministre a annoncé une riche programmation d'activités adaptées à tous les âges et tous les goûts, incluant des lectures publiques, rencontres avec des écrivains/auteurs, plateaux radios et télés, Clubs de lecture et des conférences.



Cette édition se distingue par deux activités innovantes : la Lecture publique en langues locales et le Prix spécial librairie.

Abakar Rozzi Teguil a appelé tous les concitoyens à participer activement à cette édition, affirmant que : « Le changement commence par chacun d’entre nous, et la lecture est l’un des moyens les plus puissants pour bâtir une société plus juste, plus ouverte, et plus solidaire. »



Le Mois du Livre et de la Lecture est un événement clé pour promouvoir la culture et l'éducation au Tchad. Avec une programmation variée et des initiatives innovantes, cette édition vise à encourager la lecture comme un droit accessible et essentiel pour tous.