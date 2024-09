Tchad : Lancement du numéro vert 117 de la police nationale

Le 117 est désormais opérationnel, accessible 24h/24 et 7j/7. Son objectif est de répondre aux préoccupations des autorités concernant la sécurité des biens et des personnes.



Fonctionnalités du Centre

Le centre jouera un rôle clé en offrant de l'aide aux personnes en détresse. Les citoyens pourront dénoncer tout comportement déviant, contribuant ainsi à améliorer la qualité du service public.



Visite du Ministre

Le Ministre a visité plusieurs Directions techniques pour évaluer les conditions de travail et donner des instructions pour le bon fonctionnement des services. Parmi les directions visitées il y a la direction de la Police Technique Scientifique, la direction de l'Immigration et Émigration, la direction d'Interpol et la direction de lutte contre le grand banditisme et la délinquance économique.



Échanges avec les Responsables

Lors de chaque visite, le Ministre a posé des questions et a pris note des doléances exprimées par les responsables des différentes directions.



Engagement pour la Sécurité

Au commissariat central N° II, Mahamat Charfadine Margui a échangé avec les responsables, les encourageant à travailler en synergie, à respecter la hiérarchie, et à agir avec dynamisme et professionnalisme pour garantir la sécurité des personnes et des biens.



Ce lancement marque une étape importante dans les efforts du Tchad pour renforcer la sécurité publique et améliorer la communication entre la police et la communauté.