Tchad: Lancement du projet d'amélioration de l'apprentissage pour l'autonomisation des jeunes

Le projet, cofinancé par l'Agence Française de Développement (AFD) et l'Union européenne (UE) pour un montant de 39,6 millions d'euros (25,9 milliards de francs CFA), couvre quatre provinces : Logone Oriental, Mandoul, Ouaddaï et Wadi-Fira. Son objectif est de contribuer à l'acquisition de compétences de base en vue de promouvoir l'autonomisation des filles et des femmes dans les domaines visés. Pour ce faire, elle entend mettre l'accent sur l'accès et la qualité de l'alphabétisation et l'enseignement de base non formel et améliorer la transition des filles d'une école primaire à une école secondaire.





À cette fin, il est prévu de construire dans les provinces concernées des centres d'enseignement de base non formel, des collèges, des cantines scolaires, etc.



Ce projet constitue une étape importante vers l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles et des femmes au Tchad. On espère que le projet fournira aux filles et aux femmes les compétences et les connaissances dont elles ont besoin pour atteindre leur plein potentiel et contribuer au développement de leurs communautés.