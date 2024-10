Tchad : Lancement du tournoi U15/U17 à Mongo

Le 20 octobre 2024, l'enthousiasme du football a envahi le stade Idris Miskine de Mongo ce dimanche. En effet, la ville a accueilli le coup d'envoi du tournoi de football des catégories U15 et U17, un événement sportif majeur pour la province du Guéra.



La cérémonie d'ouverture, placée sous le haut patronage de [Nom du gouverneur], a rassemblé de nombreux spectateurs, venus encourager les jeunes talents locaux. Les officiels, les autorités administratives et les représentants des clubs ont également marqué leur présence, soulignant ainsi l'importance de cet événement pour le développement du sport dans la région.



Le match inaugural opposant les équipes des Abeilles et d'Albaheine a été un véritable spectacle. Les jeunes joueurs ont démontré un niveau technique remarquable et un esprit sportif exemplaire. Bien que le score final soit resté vierge (0-0), les deux équipes ont livré une rencontre intense et équilibrée, offrant aux spectateurs de belles actions de jeu.



Ce tournoi représente une opportunité unique pour les jeunes footballeurs de la région de se faire remarquer et de progresser. Il leur permet de se confronter à d'autres équipes, de développer leurs compétences techniques et tactiques, et de vivre l'expérience de la compétition.



Les organisateurs espèrent que ce tournoi connaîtra un grand succès et permettra de révéler de nouveaux talents. Les prochains matchs s'annoncent prometteurs et devraient offrir aux spectateurs de nombreuses émotions.



Le lancement du tournoi de football U15/U17 à Mongo marque une nouvelle étape dans le développement du sport dans la province du Guéra. Cet événement est une belle illustration de la dynamique sportive locale et témoigne de l'engagement des autorités à soutenir les jeunes talents.