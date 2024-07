Tchad : Lancement officiel de l'atelier de formation sur le Projet d'Appui au Secteur de la Santé, Phase III

Placé sous le thème "Formation sur le genre et la santé de la reproduction", cet atelier a pour finalité de renforcer les capacités des participants sur les questions de genre et de santé de la reproduction, promouvoir l'intégration du genre et de la santé de la reproduction dans les politiques et programmes de santé au Tchad et contribuer à la réduction des disparités entre les femmes et les hommes en matière d'accès à la santé.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le Ministre de la Santé Publique et de la Prévention, Dr. Abdoulrahim Mbodou, a souligné l'importance capitale de cet atelier dans le cadre de la politique publique de santé du Tchad. "Cet échange avec les décideurs sur le genre et la santé de la reproduction vise à soutenir la politique publique du domaine de la santé dans le souci de promouvoir davantage l'équité afin de réduire les disparités entre les femmes et les hommes", a-t-il déclaré.



La troisième phase du PASST III, qui s'étend sur la période 2023-2027, a pour objectif d’améliorer la gouvernance du système de santé tchadien, eenforcer le système de santé en matière de ressources humaines et améliorer la santé maternelle et infantile.



L'AFD se positionne comme un partenaire de premier plan du Tchad dans le domaine de la santé. L'Agence a déjà apporté son soutien financier à deux phases du PASST, lesquelles ont contribué à une amélioration notable des indicateurs de santé au Tchad.



Cet atelier de formation constitue une étape cruciale dans la mise en œuvre de la troisième phase du PASST III. Les connaissances et compétences acquises par les participants devraient contribuer à améliorer la santé des femmes et des enfants au Tchad et à réduire les inégalités entre les sexes en matière d'accès à la santé.