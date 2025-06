TCHAD

Tchad - Lancement officiel du Baccalauréat 2025 : 6 430 candidats sont des étrangers

Alwihda Info | Par Peter Kum - 2 Juin 2025

Les épreuves écrites du baccalauréat de l'Enseignement secondaire général et technique, session de juin 2025, ont été officiellement lancées ce matin au Lycée Technique Commercial (LTC) de N'Djamena. Le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, Tom Erdimi, accompagné de son collègue de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Aboubacar Assidick Choroma, ont présidé la cérémonie.