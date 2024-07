Tchad : Lancement officiel du Brevet de l'Enseignement Fondamental (BEF)

Cette année, 111 504 candidats, dont 45 137 filles, se présentent à cet examen crucial qui marque la fin du cycle d'enseignement fondamental. Les épreuves se dérouleront dans 421 centres d'examen répartis sur l'ensemble du territoire national, dont 86 à N'Djamena et un centre unique en Arabie Saoudite.



Dans son allocution, le Ministre Boukar a tenu à féliciter l'ensemble des enseignants pour leur dévouement et leur engagement tout au long de l'année scolaire, qui ont permis aux élèves d'aborder cet examen dans les meilleures conditions possibles. Il a également prodigué des encouragements aux candidats, les exhortant à aborder les épreuves avec sérénité et confiance en leurs capacités.



Le BEF constitue un examen déterminant pour les élèves tchadiens, puisqu'il ouvre les portes de l'enseignement secondaire. Les résultats de cet examen sont donc attendus avec un vif intérêt par l'ensemble de la communauté éducative, et plus largement, par l'ensemble du pays.