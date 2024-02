Tchad : Lancement officiel du forum de réflexion sur la gouvernance locale des ressources agro-sylvo-pastorales dans la province du Lac Tchad

Ce forum vise à outiller et à renforcer les capacités techniques des acteurs locaux en vue de gérer de manière concertée et durable les ressources naturelles. Le maire de la ville de Bol a souligné que la province du lac est souvent le théâtre de conflits liés à l'accès et au contrôle des terres, ainsi qu'à l'exploitation des ressources naturelles. Mahamat Moustapha Koulbou a ajouté que ce forum permet de prévenir les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles par le biais de l'élaboration de conventions locales.



Le directeur des programmes de l'ONG ACORD Tchad, agissant en tant que représentant du directeur exécutif, Mahamat Moussa Absakine Gadaya, a souligné que ce symposium facilitera l'établissement de cadres de concertation et de dialogue inclusifs, ainsi que l'appropriation des enjeux liés à la gouvernance des ressources naturelles par les divers utilisateurs.



Le préfet du département de Mamdi, Mahamat Béchir Mahamat, a réitéré que la cohabitation et la vie en commun symbolisent la paix.



Mahamat Béchir Mahamat a précisé que les objectifs de ce projet s'inscrivent dans la continuité de la politique visant à renforcer la gouvernance locale des ressources agro-sylvo-pastorales, telle que prônée par les plus hautes autorités du pays à travers l'ordonnance N°043/PR/2018 du 29 Juin 2018 portant sur l'orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique. Il a exprimé sa reconnaissance envers l'ONG ACORD TCHAD pour ses efforts en matière de résolution des conflits.



Ce projet, issu de la collaboration entre le Gouvernement de la République et l'Agence Française de Développement, sera mis en œuvre par le partenaire associé du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire (CCFD-TS) au Tchad, principalement ACORD-TD.