Tchad : Laoro Gondje, candidat au poste de conseiller à la HAMA, présente son programme

Selon lui, il est basé sur la réalité et propose des actions concrètes. Avec 35 ans d'expérience dans la presse tchadienne, il est conscient de toutes les difficultés rencontrées par la presse tchadienne et de son évolution. Dans son programme, il souhaite être proche de ses collègues journalistes. Parmi les éléments clés de son programme, il y a le manque d'excellence professionnelle qui, selon lui, est dû à plusieurs facteurs, tels que le facteur humain, le facteur académique et le facteur socio-professionnel.



Dans son programme, LAORO GONDJE propose plusieurs points, notamment la formation des journalistes pour atteindre l'excellence professionnelle. Il est conscient que le manque de professionnalisme est l'un des principaux problèmes de la presse tchadienne et est lié à l'absence de formation pour maîtriser le style rédactionnel, le code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien ainsi que les fondements politiques du journalisme. En tant que formateur à la HAMA, il est disponible pour fournir des formations volontaires à ses collègues qui en expriment le besoin. Il promet également de former gratuitement deux ou trois organes de presse à toute formation en genre, rédaction et reportage, enquête journalistique, monitoring des médias, entre autres. Son objectif est de préparer une relève professionnelle bien formée pour la presse.



LAORO GONDJE s'engage également à vulgariser le code d'éthique et de déontologie de 2009, qu'il a contribué à rédiger. Il promet une professionnalisation de la presse par la sensibilisation et des campagnes de plaidoyer incorporées dans le fonctionnement de la HAMA. Dans son programme, il met également l'accent sur le respect des journalistes dans un contexte de liberté de presse, de liberté d'expression et d'opinion dans la diversité culturelle.