Tchad : Laoukein Kourayo Médard face à ses militants du Mayo Kebbi Ouest

Le président national du parti politique Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD) a présenté ses vœux de l'année 2020 à ses militants du Mayo Kebbi Ouest.



C'est dans une salle pleine à craquer au complexe Koudouri Guizine que Laoukein Kourayo Médard a échangé avec ses militants du Mayo Kebbi Ouest.



Dans son message de vœux présenté par le secrétaire général provincial de la CTPD, Jérôme Vaidjoua, les paroles étaient beaucoup plus philosophiques. Il a émis le souhait que 2020 soit débarrassée de la méfiance, de la suspicion et de la trahison entre ses militants.