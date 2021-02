Tchad : Laoukein Kourayo Médard soutient la marche pacifique du 6 février

Le président national de la Convention tchadienne pour la paix et le développement (CTPD), Laoukein Kourayo Médard, a dénoncé vendredi la "restriction systématique de l'espace d'expression faite aux partis politiques, aux acteurs de la société civile ainsi qu'aux associations des droits humains". Il a indiqué que "ces pratiques sont improductives et vont à l'encontre de l'esprit des textes juridiques".



Laoukein Kourayo Médard appelle le président de la République "à la sagesse et à l'esprit de discernement pour déceler autour de lui ceux qui mettent à mal la cohésion nationale, en cherchant à torpiller par tous les moyens l'exercice de la démocratie au Tchad".



L'opposant apporte son soutien à la marche pacifique du samedi 6 février 2021. Il demande aux autorités de prendre toutes les dispositions sécuritaires pour encadrer celle-ci.



Par ailleurs, il met en garde tous ceux qui se seraient rendus coupables des exactions et autres bavures policières sur les manifestants à mains nues, précise un communiqué signé de Jean Michel Djérané, secrétaire général provincial de la CTPD pour la ville de N'Djamena, et porte-parole du président national.