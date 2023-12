Tchad : Le Batha célèbre en grande pompe le 33ème anniversaire de la liberté et de la démocratie.

Le gouverneur de la province du Batha, Ahmat Goukouni Mourali, ainsi que de nombreuses personnalités importantes ont assisté à l'événement. Ils comprenaient Zenaba Bechir Moussa, qui était la chef de mission de la campagne référendaire et secrétaire d'État à la santé, Abakar Ramadan, qui était secrétaire d'État à l'Agriculture, le général Assef Assouni, qui était le conseiller spécial du président, et Oumar Des militants, des responsables des services déconcentrés de l'État et d'autres membres en mission au Batha.



Le gouverneur an inspecté les soldats et an offert une gerbe de fleurs au monument aux morts. Le général de division Ahmat Goukouni Mourali an appelé la population à s'unir pour le succès de l'opération référendaire, mettant en avant l'importance de l'organisation et de la tenue de cette consultation dans un environnement propice à la paix, à la sécurité et à la cohésion sociale.



Il a également souligné l'importance de soutenir l'engagement et la détermination du président de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, pour rétablir l'ordre constitutionnel. La cérémonie s'est terminée par une procession civile et militaire, accompagnée d'une parade de cavaliers.