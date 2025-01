Tchad - Le CECOQDA fête ses 10 ans : Un anniversaire placé sous le signe de la sécurité alimentaire

Le Centre de Contrôle et de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) a célébré son 10ème anniversaire en organisant une journée portes ouvertes, offrant au public l'occasion de découvrir ses activités et son rôle essentiel dans la sécurité alimentaire du pays.





Depuis sa création en 2015, le CECOQDA s'est engagé à garantir la qualité et la sécurité des denrées alimentaires consommées au Tchad. Cette journée a permis de mettre en avant les avancées réalisées au cours de la dernière décennie. Des ateliers et des visites guidées ont été organisés, permettant aux visiteurs de mieux comprendre les processus de contrôle de qualité et les techniques d'analyse des aliments.





Le directeur du CECOQDA, Prof. Soudy Imar Djibrine, a exprimé sa fierté face aux réalisations du centre : « En dix ans, nous avons parcouru un long chemin. Notre mission de veiller à la sécurité alimentaire est plus pertinente que jamais, et nous continuerons à œuvrer pour protéger les consommateurs tchadiens. »





Le ministre de la Production animale a présidé la cérémonie, entouré de partenaires internationaux et de membres de la société civile. Tous ont salué les efforts du CECOQDA pour améliorer la qualité des produits alimentaires et sensibiliser le public à l'importance de la sécurité alimentaire.





En marge des célébrations, le CECOQDA a lancé une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène alimentaire, destinée à informer les commerçants et les consommateurs sur les normes à respecter pour garantir des aliments sains.



Un Succès Retentissant

La journée portes ouvertes a été un succès, renforçant la confiance du public envers le CECOQDA et soulignant son rôle crucial dans la protection de la santé des consommateurs au Tchad. Avec une décennie de succès derrière lui, le centre est bien positionné pour continuer à jouer un rôle central dans la sécurité alimentaire du pays.