Tchad : Le CICR regrette le comportement d’un chauffeur intimidant une enfant à Ngouri.

Le CICR a appris avec regret la supposée "tentative d’enlèvement d’enfants" que lui imputeraient certains médias locaux. Le CICR tient à vigoureusement démentir cette version des faits et rappelle que le CICR est une organisation exclusivement humanitaire qui assiste et protège des personnes affectées par le conflit au Tchad.



Les faits rapportés font allusion à un incident qui s’est déroulé le mardi 9 avril près du village de Ngouri dans la province du Lac, impliquant un de nos chauffeurs tchadiens : le véhicule CICR aurait été caillassé par les enfants. Le chauffeur aurait alors tenté de les effrayer en menaçant de les amener à N’Djamena.



« Le CICR regrette cet incident et l’ampleur qu’il a pris », a dit Yann Bonzon, le chef de délégation du CICR au Tchad. « Nous nous sommes rapidement rapprochés de la famille pour lui apporter notre soutien. Effrayer une petite fille n’incarne en aucun cas les valeurs d’humanité que promeut et défend notre institution depuis plus d’un siècle et demi. Nous sommes une organisation de protection et nous œuvrons régulièrement à réunifier des milliers d’enfants séparés de leurs familles à cause du conflit, ici au Tchad, et à travers le monde. De tel comportement venant d’un employé CICR est complètement inadmissible. Des procédures disciplinaires internes ont été engagées contre le chauffeur. »



L’affaire est présentement entre les mains de la justice. Le CICR réitère son respect pour la justice tchadienne et n’entend pas interférer dans la conduite des procédures. Le CICR s’est d’ailleurs conformé à la demande des autorités judiciaires en envoyant la personne concernée à Bol pour comparaître devant les autorités judiciaires compétentes.



« Cependant, soyons aussi très clair : même si ce comportement est totalement répréhensible, il ne s’agissait en aucun cas d’une tentative d’enlèvement », conclut M. Bonzon.