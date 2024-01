Tchad : Le CNJT Nettoie la Résidence du Gouvernorat du Ouaddaï

Munis d'outils tels que pelles, balais, râteaux et brouettes, ces jeunes ont rendu les lieux propres dans le but d'offrir un cadre de travail sain au personnel de cette institution. Cette initiative répond également à l'appel lancé par la commune d'Abéché qui a instauré les samedis et dimanches comme jours dédiés à l'assainissement dans la ville.



Le Secrétaire général de la coordination provinciale du CNJT, Ahmat Yaya Abdeldjalil, a exprimé sa gratitude envers la commune d'Abéché ainsi que les organisations non gouvernementales Kites et La Propriété Urbaine APU pour avoir mis à disposition leur matériel pour cette opération. Il a également annoncé que d'autres activités citoyennes seront programmées dans les jours à venir.



Présent lors de cette journée dédiée à l'assainissement, le Délégué provincial de la jeunesse du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a salué cette initiative et encouragé la coordination provinciale du CNJT à poursuivre ses actions citoyennes non seulement à Abéché mais également dans toute la province. Il a ouvert les portes de sa délégation aux associations provinciales afin qu'ils puissent travailler ensemble pour promouvoir paix et développement, en mettant l'accent sur la sensibilisation à la cohésion sociale à l'ère de la 5e République.