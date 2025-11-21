Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le CONITE salue la réussite du PND et annonce un plan d’investissement massif


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 21 Novembre 2025


Lors d'un point de presse animé ce vendredi 21 novembre 2025, le Secrétaire Général du Conseil National des Importateurs, Investisseurs, Industriels et Exportateurs tchadiens (CONITE), Mahamat Nour Abakar Malloumi, a félicité le Chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno, pour la réussite du Plan National de Développement (PND), Tchad Connexion 2030, dont les travaux se sont déroulés à Dubaï.


Les investisseurs patriotes réunis au sein du CONITE se disent rassurés et séduits par le discours d’orientation du Président Deby, tenu le 19 novembre 2025. Ce discours appelait les Tchadiens à investir dans leur pays, à aimer leur patrie et promettait la garantie de l'État.

Les investisseurs se disent satisfaits que le Chef de l'État ait identifié et mis le doigt sur les goulots d'étranglement qui entravent le développement économique du Tchad.

 
 Répondant à l’appel du Chef de l’État, le Secrétaire Général du CONITE, Mahamat Nour Abakar Malloumi, a dévoilé une approche originale et patriotique : la création massive d'une première vague de plus de 500 nouvelles entreprises clé-en-main, prêtes à fonctionner et à embaucher dans divers domaines rentables.
 

Dans cette dynamique, les investisseurs prévoient la création de plus de 100 000 emplois directs en moins de sept ans, dont 10 000 dès janvier 2026.
 

Ces objectifs seront atteints si le comité de suivi du PND facilite la matérialisation des conditions minimales requises. Convaincus que rien ne sera comme avant, les membres du CONITE possèdent les moyens financiers, techniques et intellectuels pour réaliser leurs ambitions.
 

Le Conseil national des importateurs, investisseurs industriels et exportateurs tchadiens (CONITE) propose ainsi une stratégie innovante de création d'emplois en faveur des jeunes, en rapport avec la mise en œuvre du PND Tchad Connexion 2030.
 

Le CONITE a par ailleurs affirmé sa volonté et son ouverture à accueillir de nouveaux investisseurs désirant les rejoindre, dans le but de trouver les voies et les moyens visant à renforcer la lutte contre le chômage et la pauvreté.



