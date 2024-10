Tchad : Le CPA et l'UNICEF unissent leurs forces pour améliorer la planification budgétaire au Bahr El Gazel

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du vice-président du CPA, représentant le gouverneur de la province, du représentant du ministère des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, du représentant de l'UNICEF, ainsi que de divers délégués provinciaux et de jeunes participants.



Mamadou Diallo, représentant de l'UNICEF, a exprimé sa gratitude aux participants pour la richesse des discussions qui ont eu lieu pendant l'atelier. Il a réaffirmé l'engagement de l'UNICEF à accompagner la mise en œuvre du Plan de Développement Provincial afin d'atteindre les objectifs fixés.



Djibrine Abakar Hassan, directeur des études et de la planification au ministère des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, et chef de mission de cet atelier, a salué l'assiduité des participants ainsi que la qualité des présentations et des échanges. Il a également souligné les défis auxquels les provinces sont confrontées dans la mise en œuvre des plans de développement, tout en exprimant sa reconnaissance au président de la République, au ministre des Finances, à l'UNICEF, et aux autres acteurs pour leur soutien technique et financier.



Clôturant l'atelier, Djidda Maitchari, vice-président du Comité Provincial d'Action, représentant le gouverneur du Bahr El Gazel, a mis l'accent sur les contributions et les recommandations des participants. Il a promis que ces recommandations seront transmises aux autorités compétentes. Enfin, il a remercié l'UNICEF et les autres acteurs pour leurs efforts en vue de la réussite de cet atelier.