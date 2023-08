Tchad : Le CSAI appelle à trois jours de jeûne pour implorer des pluies abondantes

Lors d'une communication tenue ce dimanche 6 août 2023, le président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques, Cheikh Mahamat Khattir Issa, a appelé les fidèles musulmans à jeûner pendant trois jours à partir du lundi 7 août et à prier pour implorer les bénédictions d'ALLAH afin que le Tchad reçoive des pluies abondantes.



Le deuxième vice-président du CSAI, également Mufti du Tchad, Cheikh Ahmat Annour Mahamat Al-halou, souligne qu'il est du devoir des musulmans d'invoquer Dieu dans cette période où les pluies se font rares.



De son côté, le premier vice-président et secrétaire général du conseil, Cheikh Abdadayim Abdallah Ousman, appelle les Tchadiens, en particulier les musulmans, à aider les milliers de réfugiés soudanais qui se trouvent actuellement à l'est du Tchad.