Tchad : Le Centre Culturel Koulsy Lamko célèbre le succès exceptionnel de ses bacheliers 2025

Selon le promoteur du centre, l'initiative a été couronnée d'un succès retentissant. Sur les 2 500 candidats ayant suivi les cours de prépa-bac, 2 071 ont décroché le précieux diplôme. Un exploit remarquable, avec 1 825 admis d'office au premier tour et 246 réussites parmi les 302 candidats ayant passé le second groupe d'épreuves. Seuls 429 candidats n'ont malheureusement pas réussi. Ces chiffres témoignent de l'efficacité et de l'impact positif du programme du centre, qui offre une seconde chance à de nombreux jeunes.





La joie et la gratitude étaient palpables parmi les nouveaux bacheliers. Allaramadji Mélissa a exprimé son soulagement : « J'avais perdu espoir, je ne pensais pas que j'aurais le bac, mais aujourd'hui je me retrouve parmi les bacheliers 2025 grâce à ce centre. Je suis fière et j'encourage le promoteur à continuer d'œuvrer davantage pour le bien-être social. »





Le témoignage de Dernodji Blaise souligne également l'importance cruciale du centre : « J'avais eu des soucis avec mes parents, je ne pouvais plus aller à l'école, mais aujourd'hui je suis bachelier grâce à ce centre culturel. C'est une fierté pour moi. » Ces histoires mettent en lumière le rôle essentiel du Centre Culturel Koulsy Lamko dans la réintégration et la réussite éducative de nombreux jeunes vulnérables



L'engagement des enseignants et la vision d'un avenir harmonieux



La cérémonie a rassemblé parents, enseignants et collaborateurs, tous unis dans cette célébration du succès. M. Jean Kevin Ngangnodji, plus connu sous le nom de Hadre Dounia, le Directeur artistique, a salué le dévouement de son équipe : « Grâce aux efforts et à la volonté des enseignants qui ont accepté d'aider ces jeunes, aujourd'hui nous voilà en train d'organiser une réjouissance, parce que leurs efforts ont produit de bons résultats. » Il a également insisté sur l'assiduité des apprenants qui ont su tirer profit des conseils de leurs encadreurs.





Malgré des conditions de travail difficiles, notamment un manque de moyens financiers et matériels, le centre persiste dans sa mission. Le promoteur lance un appel à chaque Tchadien pour œuvrer en faveur d'une vie harmonieuse, soulignant l'importance de la solidarité pour le développement éducatif et social du pays.





Conscient des difficultés que rencontrent les parents ces dernières années pour organiser des célébrations individuelles, le Centre Culturel Koulsy Lamko a pris l'initiative d'organiser cette cérémonie commune. L'objectif est double : motiver les lauréats et les orienter vers la poursuite des études supérieures ou l'insertion professionnelle, leur offrant ainsi un tremplin vers un avenir prometteur.