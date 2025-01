Tchad : Le Centre Koulsy-Lamko récompense ses meilleurs élèves pour le nouvel an

À l'occasion de la célébration marquant le passage à la nouvelle année, le Centre Culturel Koulsy-Lamko, en partenariat avec la Compagnie Hadre-Dounia, a organisé ce mardi 31 décembre 2024 une cérémonie de remise de prix en l'honneur des élèves du primaire et du collège. Les récompenses comprenaient des sacs à dos et divers vêtements de qualité.



Lors de son discours, M. Jean Kévin Ngangnodji, directeur artistique de la Compagnie théâtrale Hadre-Dounia, a précisé que cette initiative a été rendue possible grâce au soutien financier de la compagnie. L’objectif est d’encourager les élèves dans leur parcours académique, tout en leur insufflant un esprit de persévérance et d’apprentissage. Ce geste vise également à soutenir les enfants rencontrant des difficultés pour se procurer des uniformes ou des habits de fête à l’occasion du nouvel an.



La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, notamment le président du centre, les formateurs et le coordonnateur, témoins de cet événement placé sous le signe de l’encouragement et de la solidarité.