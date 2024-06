Tchad : Le Centre du Roi Salman a remis des dons de vivres à la population vulnérable de la sous-préfecture de Baro

La générosité dont a fait preuve le Centre du Roi Salman est une démonstration tangible du souci qu'a l'Arabie Saoudite d'apporter son soutien aux pays en situation difficile. En fournissant des vivres aux personnes vulnérables de la sous-préfecture, ces dons contribuent à soulager les souffrances causées par les difficultés économiques et sociales que traverse cette région.



Cette aide humanitaire est d'une importance capitale dans un contexte où les ressources alimentaires sont souvent limitées pour bon nombre de familles tchadiennes. Les vivres distribués permettront ainsi aux bénéficiaires d'avoir accès à une alimentation suffisante et équilibrée, améliorant ainsi leur qualité de vie.



Cette initiative souligne également les excellentes relations entre le Tchad et l'Arabie Saoudite. Au-delà des considérations politiques ou économiques, ce geste témoigne d'une volonté sincère d'établir une relation fondée sur la solidarité et l'amitié entre ces deux nations.