Tchad : Le Covid-Organics réceptionné à Moundou

Une délégation ministérielle est arrivée dimanche à Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental.



La délégation est venue s’enquérir de l’évolution de la situation sanitaire dans la province.



Plusieurs lots de matériel sanitaire et médical -dont un carton de Covid-Organics curatif- ont été remis aux autorités provinciales, au cours d’une cérémonie au gouvernorat.



Le coordonateur national de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, s'est félicité "du travail qui est fait". Il a appelé à "ne pas baisser les bras", rappelant que l'évolution de cette maladie "dépend des efforts individuels et collectifs."



"C'est fondamental d'éviter les rassemblements", a dit Pr. Choua Ouchemi.



À ce jour, la province du Logone Occidental a enregistré 12 cas. Elle est la quatrième province la plus touchée, après N'Djamena, le Kanem et le Guéra.



Détails à suivre.