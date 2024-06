Tchad : Le Fonds Mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme réaffirme son engagement à soutenir le pays

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté de l'état des financements alloués au Tchad par le Fonds mondial, ainsi que du renforcement du système de santé du pays. Le Premier ministre l'Ambassadeur Allah-Maye Halina a salué l'engagement continu du Fonds mondial à soutenir le Tchad dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.



Depuis sa présence au Tchad en 2004, le Fonds mondial a accordé trois subventions au pays pour un montant total de 122 millions d'euros sur la période 2021-2024. Ces subventions ont permis de sauver environ 143 000 vies à ce jour.



Les discussions entre le Premier ministre l'Ambassadeur Allah-Maye Halina et la délégation du Fonds mondial ont porté sur la nécessité de renforcer davantage le système de santé tchadien afin de mieux répondre aux défis des trois maladies. Le Fonds mondial a réaffirmé son engagement à soutenir le Tchad dans ses efforts pour atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé.



La collaboration entre le Tchad et le Fonds mondial est essentielle pour améliorer la santé de la population tchadienne. Les financements et l'expertise technique du Fonds mondial ont permis de réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le Tchad est déterminé à poursuivre sa collaboration avec le Fonds mondial pour atteindre les objectifs de santé nationaux et internationaux.



Le partenariat entre le Tchad et le Fonds mondial est un modèle de collaboration réussie en matière de santé publique. Il est essentiel de poursuivre ce partenariat pour atteindre les objectifs de santé nationaux et internationaux et garantir un avenir meilleur à la population tchadienne.