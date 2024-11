Tchad : Le Global Fund et l'OMS soutiennent l'amélioration du transport des échantillons médicaux

Face à l'immensité de son territoire et aux contraintes liées à la capacité de ses laboratoires, le Tchad a mis en place une stratégie ambitieuse pour améliorer la qualité des soins de santé. Ce 30 octobre 2024, un manuel national pour optimiser le transport des échantillons médicaux a été validé à Bakara, grâce au financement du Global Fund et à l'appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le transport des échantillons médicaux est une étape cruciale dans le diagnostic et le traitement de nombreuses maladies. Un système de transport efficace permet d'obtenir des résultats de laboratoire fiables et rapides, ce qui est essentiel pour prendre les bonnes décisions thérapeutiques.



Au Tchad, l'immensité du territoire, l'état des infrastructures routières et le manque de moyens logistiques rendent le transport des échantillons particulièrement complexe. Les distances sont souvent importantes, les routes sont souvent en mauvais état et les moyens de transport adaptés font défaut.



Le nouveau manuel national a pour objectif de remédier à ces difficultés en définissant des procédures claires et rigoureuses pour le transport des échantillons médicaux.



Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier du Global Fund et à l'expertise de l'Organisation mondiale de la santé. Ce partenariat démontre la volonté de la communauté internationale d'aider le Tchad à renforcer son système de santé.



L'amélioration du transport des échantillons médicaux aura des conséquences positives directes sur la santé des populations tchadiennes. Les patients bénéficieront de diagnostics plus rapides et plus précis, ce qui permettra de mettre en place des traitements adaptés plus rapidement.



La validation de ce manuel est une étape importante, mais le travail ne s'arrête pas là. Il reste à former les acteurs de terrain à l'utilisation de ce nouvel outil et à mettre en place les moyens nécessaires pour assurer son application effective.