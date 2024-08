Tchad : Le Gouvernement s'engage à renforcer les infrastructures du Kanem face aux défis du ravinement

Le 16 août 2024, le Chef-lieu de la province du Kanem, Mao, a accueilli une réunion importante à laquelle ont participé le Ministre des Infrastructures, le Gouverneur du Kanem, et des responsables techniques. Cette rencontre visait à examiner les questions relatives aux infrastructures, en particulier le ravinement et les projets de bitumage.



Pour rappel, la première apparition des ravins remonte à 1976, avec une intensification notable depuis 1983. Ces ravins, causés par des infiltrations d'eaux pluviales sur des dunes de sable fin, entraînent des glissements de terrain.



Comme solutions urgentes, le cabinet SENORT a proposé des travaux d'atténuation pour freiner l'avancée des ravins. Un projet de bitumage de 20 km de voies à Mao est en projet, avec 10 rues identifiées pour un développement urbain sécurisé. Les rues présentant des dangers liés aux ravins seront évitées dans le cadre de ce projet. Plusieurs projets de construction de bâtiments et routes sont suspendus.



Le Gouverneur a souligné le besoin d'infrastructures administratives, d'un marché moderne et d'un hôtel à Mao.



Le Ministre des Infrastructures a annoncé le déploiement d'une mission technique pour des levés topographiques et a ordonné la résiliation des marchés de construction sans financement. Une attention renouvelée sera portée aux entreprises dont les performances ne sont pas conformes aux attentes.



Ces échanges visent à assurer un développement durable et à répondre aux besoins urgents des populations du Kanem.