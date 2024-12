Tchad : Le Gouverneur du Kanem appelle à des élections apaisées

Le lancement officiel des élections couplées au Kanem s'est déroulé dans une ambiance festive et empreinte de solennité. Devant la devanture du Sultanat, les autorités administratives, militaires, traditionnelles et les représentants de la société civile se sont rassemblés pour marquer le début de ce processus démocratique.



Dans son discours, le Gouverneur du Kanem a souligné l'importance de ces élections pour l'avenir de la province. Il a appelé les électeurs à exercer leur droit de vote de manière responsable et citoyenne, en privilégiant le dialogue et la paix. Mme Mariam Ahmat Djemil, conseillère spéciale de la Présidence de la République, a également insisté sur l'enjeu de ces élections pour renforcer la démocratie et la gouvernance locale.



Les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et la sérénité, sous la supervision des agents électoraux. Les bureaux de vote ont été ouverts dès les premières heures du matin et les électeurs ont afflué nombreux pour accomplir leur devoir civique.