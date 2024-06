TCHAD

Tchad : Le Gouverneur du Kanem au chevet des commerçants sinistrés du marché de Mao après l'incendie dévastateur

Alwihda Info | Par Djidda Mahamat Oumar - 23 Juin 2024

Selon les victimes, plus d'une centaine de boutiques et hangars ont été parti en fumée et avec une valeur de million de nos francs.