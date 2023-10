Tchad: Le HCDH renforce les capacités des forces de sécurité intérieure

L'objet principal cette formation est de renforcer les capacités des FSI dans la protection des droits de l'Homme lors ses opérations de maintien de l'ordre au Tchad. Cet atelier vise également à outiller les éléments de la police nationale, police judiciaire, la gendarmerie nationale ainsi que la garde nationale et nomade du Tchad.



L'accent est mis sur la province du Chari-Baguirmi des notions du droit international des droit international des droits de l'Homme, y compris les violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG).



Le chef du projet, Achille Tiem, chef de projet, FSI a expliqué davantage que cette formation est organisée dans le cadre du projet des forces de sécurité intérieure (FSI), financée par l'union européenne, elle durera deux jours. Pendant ces temps les bénéficiers de cette formation seront renforcer leurs capacités sur les notions de droits de l'Homme et le maintient de l'ordre, comment se comporter, se respecter les droits de I'Homme dans les opérations de maintient de l'ordre.