Tchad : Le HCR et Concern Worldwide s'unissent pour améliorer les conditions de vie à Ngorerom

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et l'ONG Concern Worldwide, dans le cadre du consortium DECILAC, ont officiellement lancé un ambitieux projet de construction à Ngorerom, dans la province du Lac. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des réfugiés, des personnes déplacées internes (PDI) et des communautés d'accueil.





Des abris durables pour une résilience renforcée





Au cœur de ce projet, la construction de 562 abris durables. Ces abris, conçus pour résister aux conditions climatiques difficiles de la région, offriront aux bénéficiaires un logement décent et sécurisé. En parallèle, un centre de santé sera construit pour répondre aux besoins médicaux de la population.





Un projet inclusif





Ce projet ne se limite pas à la construction d'infrastructures. Il vise également à renforcer la résilience des communautés en leur offrant les moyens de s'adapter aux changements climatiques et aux crises. Des activités de formation seront organisées pour sensibiliser les bénéficiaires aux bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement.





Un partenariat stratégique





Le partenariat entre le HCR et Concern Worldwide est essentiel pour la réussite de ce projet. Le HCR apporte son expertise en matière de protection internationale et d'assistance humanitaire, tandis que Concern Worldwide met à disposition son savoir-faire en matière de développement et de construction.