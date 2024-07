Tchad : Le HCR nomme un nouveau représentant et réaffirme son engagement aux côtés du pays

La présentation de la lettre d'accréditation de M. Guisse marque le début officiel de sa mission au Tchad. Son arrivée à la tête de la représentation du HCR ouvre un nouveau chapitre dans la collaboration entre le Tchad et l'organisation onusienne en matière de protection et d'assistance aux réfugiés.



M. Guisse a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance au Tchad pour son engagement humanitaire et son accueil généreux des réfugiés, en particulier ceux fuyant la crise au Soudan. Il a salué la légendaire hospitalité du peuple tchadien envers les populations les plus vulnérables.



Le Ministre d'État Koulamallah a réitéré le ferme engagement du gouvernement tchadien à poursuivre sa collaboration étroite avec le HCR. Il a souligné la nécessité de mutualiser les efforts pour répondre aux besoins croissants des réfugiés et assurer leur bien-être sur le territoire tchadien.



Les deux parties ont mis en exergue l'importance d'une solidarité internationale accrue et d'une coopération multilatérale pour faire face aux défis humanitaires et sécuritaires auxquels le Tchad est confronté. Elles ont réaffirmé la nécessité d'un partenariat solide entre le Tchad et le HCR pour garantir la protection et l'assistance des réfugiés, ainsi que le développement durable des communautés hôtes.



Cette rencontre marque le début d'une nouvelle collaboration prometteuse entre le Tchad et le HCR, placée sous le signe de la solidarité, de l'engagement et de l'action collective pour le bien-être des réfugiés et des communautés hôtes.