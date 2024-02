Tchad : Le HCR peaufine son plan de contingence des réfugiés soudanais du Ouaddaï

Pendant deux jours intenses et méthodiques, les participants se sont penchés sur plusieurs modules, notamment la stratégie pluriannuelle, la vision, les priorités et les risques. Ils ont également assisté à des présentations sur les réalisations sectorielles pour 2023, incluant la protection internationale avec ses multiples ramifications telles que la santé/nutrition, le Wash (eau, assainissement et hygiène), les moyens de subsistance ainsi que les abris et infrastructures nécessaires dans les camps abritant les réfugiés.



Dans son discours de clôture, Madjambaye Djasra a souligné que lors de ces assises tous les acteurs principaux ont fait preuve d'abnégation et d'assiduité en participant activement aux discussions particulièrement intéressantes et pertinentes. Ils ont également apporté leurs commentaires, propositions et recommandations sur divers sujets tels que la réponse face à l'afflux massif des réfugiés soudanais dans ce contexte permanent de crise ainsi que les améliorations à apporter pour une synergie d'action afin d'adresser avec intelligence et rationalité les défis qui nous attendent en 2024.



Madjambaye Djasra a précisé que toutes ces interrogations liées à l'environnement protecteur des réfugiés ainsi qu'à la mobilisation des ressources nécessaires pour poursuivre l'aide humanitaire trouvent certainement différentes pistes grâce aux échanges francs menés pendant ces deux jours. Ces solutions bénéficieront à toutes les provinces situées dans l'est du pays telles que le Sila, le Wadi Fira ou encore l'Ennedi Est.