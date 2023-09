Tchad : Le MONADAT sensibilise sur l'importance du fichier électoral

Une délégation du Mouvement National pour la Démocratie et l'Alternance au Tchad (MONADAT), dirigée par son président Mahamat Saleh Ben Malalah, a visité trois centres d'enrôlement biométrique pour sensibiliser sur l'importance du fichier électoral.



Le préfet du département de Chari s'est exprimé positivement à ce sujet, déclarant : "Nous sommes très ravis de voir l'un des principaux partis politiques venir constater le travail que nous effectuons depuis quelques semaines en matière d'enrôlement biométrique."



Accompagnée des membres du Bureau Exécutif et des militants du MONADAT, cette délégation s'est rendue dans le département du Chari, la province du Chari-Baguirmi et la ville de N'Djaména pour évaluer l'opération de révision du fichier électoral à mi-parcours.



Dans la province du Chari-Baguirmi, l'objectif est d'enrôler plus de 53 000 électeurs. Ce matin, le taux global d'enrôlement dans cette province était légèrement supérieur à 91%, tandis que le département du Chari atteignait plus de 97%.



Quelques difficultés liées à la rupture occasionnelle de cartes et de fiches ont été observées, mais le Bureau de Prévention des Erreurs (BPE) a réussi à résoudre ces problèmes.



Le président du parti, Mahamat Saleh Ben Malalah, a encouragé la Commission Nationale des Élections et de la Citoyenneté (CONOREC) à maintenir le cap et a appelé les militants à s'enrôler afin de garantir leur droit de vote et d'exprimer leur voix lors des élections à venir.