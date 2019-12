Tchad : "Le MPS ne volera pas, ne trichera pas" aux élections, assure Zen Bada

Le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Mahamat Zen Bada, a déclaré samedi soir, au cours d'une rencontre à la résidence du chef de l'Etat à N'Djamena, que "le MPS ne volera pas, ne trichera pas" au cours des prochaines échéances électorales.



La rencontre de prise de contact qui a réuni la centaine de membres du nouveau bureau politique national du parti, a eu lieu en présence du président de la République, Idriss Déby.



"Monsieur le président fondateur, le MPS ne volera pas, ne trichera pas. Avec ses hommes et femmes, membres du bureau, nous allons remporter la victoire et vous ramener le résultat", a assuré Mahamat Zen Bada, en réponse à la déclaration du président qui a insisté sur le caractère transparent des élections.



Au cours de la rencontre, le chef de l'Etat a appelé à la discipline, la cohésion et au respect au sein du bureau politique, et au respect des textes du parti.



"Nous ne voulons plus entendre au niveau du bureau politique, des individus ou camarades qui, pour des raisons politiques, ne se parlent pas ou ne se comprennent pas", a souligné Mahamat Zen Bada, précisant que cela va avoir une influence sur les décisions du parti plus tard.