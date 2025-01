Tchad : Le MPS occupera 65 % des sièges à l'Assemblée nationale (résultats provisoires)

Répartition des députés par parti :

MPS (Mouvement Patriotique du Salut) : 85 députés



RDP (Rassemblement Démocratique du Peuple) : 7 députés



RNDT LE REVEIL : 9 députés



UNDR (Union Nationale pour la Démocratie et le Renouveau) : 6 députés



AL-WASSAT : 1 député



CNDS (Conseil National pour la Défense de la Sécurité) : 1 député



MDST (Mouvement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad) : 1 député



UDT (Union pour la Démocratie et le Tchad) : 1 député



PDSA (Parti pour la Démocratie et le Socialisme en Afrique) : 1 député



ALMASSOUR : 1 député



AND (Alliance Nationale pour la Démocratie) : 1 député



CTPD (Convention Tchadienne pour la Paix et le Développement) : 1 député



ARD (Alliance pour le Renouveau et le Développement) : 1 député



MPTR (Mouvement Patriotique pour le Travail et le Renouveau) : 2 députés



PDI (Parti Démocratique Indépendant) : 1 député



DAR (Démocratie et Action pour la République) : 1 député



URD (Union pour le Renouveau et la Démocratie) : 2 députés



PDPT (Parti pour la Démocratie et le Progrès au Tchad) : 1 député



PRET (Parti pour le Rassemblement et l'Équité au Tchad) : 1 député



ATD (Alliance pour la Terre et le Développement) : 1 député



UFD (Union des Forces Démocratiques) : 1 député



PCS (Parti pour la Convergence Sociale) : 1 député



MUR (Mouvement pour l'Unité et le Renouveau) : 1 député



FPL (Front Populaire pour la Libération) : 1 député



PR (Parti pour le Renouveau) : 1 député



PLD (Parti pour la Liberté et le Développement) : 2 députés



ASTRE (Alliance pour la Solidarité et le Travail) : 1 député



MERCI (Mouvement pour l'Émergence et la Renaissance du Citoyen) : 1 député



PDS (Parti pour la Démocratie et le Socialisme) : 1 député



VIVA RNDP (Viva Rassemblement National pour la Démocratie et le Progrès) : 1 député