Tchad : Le Marché Chinois de Walia Hadjiraï fait peau neuve grâce aux bénévoles

L'association "Je Respecte Ma Ville" a une nouvelle fois démontré son engagement pour un environnement sain en organisant une opération de salubrité et de nettoyage au marché Chinois de Walia Hadjiraï. Ce samedi matin, de nombreux bénévoles se sont mobilisés pour nettoyer les espaces publics, ramasser les déchets et sensibiliser les commerçants à l'importance de maintenir un environnement propre.





Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus globale visant à améliorer le cadre de vie des habitants de N'Djaména et à promouvoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de salubrité.







Grâce à l'engagement des bénévoles, le marché Chinois de Walia Hadjiraï a retrouvé un aspect plus propre et plus agréable. Cette opération a permis de collecter une importante quantité de déchets et de sensibiliser un grand nombre de personnes à l'importance de préserver l'environnement.





Un engagement citoyen exemplaire





L'association "Je Respecte Ma Ville" est un exemple à suivre. Son engagement en faveur de l'environnement est une source d'inspiration pour tous les citoyens. En agissant de manière concrète, l'association contribue à améliorer le cadre de vie de tous et à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté.







Cette opération de nettoyage est une nouvelle preuve que chacun peut contribuer à rendre sa ville plus propre et plus agréable à vivre. Il est essentiel de multiplier ces initiatives pour sensibiliser l'ensemble de la population à l'importance de préserver l'environnement.