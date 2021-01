Tchad : "Le Maréchal n'a pas rassemblé la population à N'Djamena (...) Il ne faut pas essayer de politiser"

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a répondu lundi aux questions des journalistes sur la situation épidémiologique, au cours d'une conférence de presse. Il a affirmé que "le Maréchal n'a pas rassemblé la population ici à N'Djamena", en réaction à une question sur le lien entre la tournée du chef de l'État et la hausse des cas de Covid-19.



"Il a fait à ce jour des visites dans 11 provinces* je crois et dans les 11 provinces, ça a été l'occasion de faire de la sensibilisation. Dans toutes ses rencontres, le maréchal du Tchad commençait son intervention par la pandémie de Covid-19 et la nécessité, l'obligation de tout un chacun de faire respecter les mesures barrières", a déclaré Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Le ministre a ajouté qu'il "ne faut pas essayer de politiser cette affaire (...) Il n'y a pas lieu à faire de la polémique sur ces visites très populaires du Maréchal dans les provinces".



Dans son message prononcé à l'occasion du nouvel an, le président du parti UNDR, Saleh Kebzabo, a estimé que "la délégation présidentielle a trimbalé le virus de villes en villes". Le député a également mis en cause les assises du 2ème Forum national inclusif qui ont réuni plus de 600 personnes.



*12 provinces.