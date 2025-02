Tchad : Le Ministère des Affaires Étrangères lance des réformes pour une diplomatie plus efficace

Ce jeudi, le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, S.E. Dr Abdoulaye-Sabre Fadoul, et la Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Étrangères, Madame Fatime Aldjineh Garfa, ont présidé une réunion de travail avec les responsables des services centraux et cadres du Ministère. L'objectif principal de cette réunion était d'engager des réformes structurelles pour moderniser et renforcer l'efficacité de l'action diplomatique tchadienne.





Orientations stratégiques pour une diplomatie efficiente





Le Ministre d'État a donné des orientations stratégiques en vue de la mise en œuvre d'initiatives pragmatiques visant à améliorer l'efficience de la diplomatie tchadienne. Un accent particulier a été mis sur la protection de la diaspora tchadienne et la facilitation de leur accès aux documents et titres de voyage, en adéquation avec la politique générale du Gouvernement.





Une vision de diplomatie proactive





Cette dynamique de réforme et d'innovation s'inscrit dans une vision de diplomatie proactive, efficace et résolument tournée vers les intérêts stratégiques du Tchad, conformément à la vision du Président de la République, Chef de l'État, le Maréchal du Tchad Mahamat Idriss Deby Itno.