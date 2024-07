Tchad : Le Ministre Koulamallah rencontre les représentants du Réseau des Avocats d'Afrique centrale pour discuter des Universités d'été du Jeune Avocat

Au cours des échanges, les représentants du RUBAC ont sollicité l'implication du Ministère des Affaires Étrangères, notamment en ce qui concerne la facilitation des procédures de visa et d'accueil des participants. L'événement étant d'envergure internationale, l'appui du Ministère est crucial pour assurer la participation effective des jeunes avocats de la région.



Les Universités d'été du Jeune Avocat sont organisées par le RUBAC en collaboration avec l'Union des Jeunes Avocats du Tchad (UJAT). L'événement vise à renforcer les capacités des jeunes avocats d'Afrique centrale et à promouvoir la professionnalisation des cabinets d'avocats dans la région. Le choix du thème "La professionnalisation des cabinets d'avocats en Afrique" reflète l'engagement du RUBAC à contribuer à l'émergence d'une profession d'avocat forte et performante en Afrique centrale.



La rencontre entre le Ministre Koulamallah et les représentants du RUBAC traduit l'engagement du gouvernement tchadien à soutenir le développement de la profession d'avocat en Afrique centrale. L'organisation des Universités d'été du Jeune Avocat à N'Djamena constitue une opportunité importante pour le Tchad de renforcer son positionnement en tant que pôle régional de formation juridique.